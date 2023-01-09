Описаны сценарии развития российской экономики

Эксперты ЦМАКП описали четыре сценария развития российской экономики

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) описали четыре сценария развития российской экономики. Об этом сообщает газета «Ведомости».

Первый, самый благоприятный вариант, назвали активизмом. Он возможен при условии, что темпы роста мировой экономики сохранятся на уровне 3 процентов, а цены на энергоносители останутся при этом относительно высокими. Самый пессимистичный сценарий подразумевает кризис в случае структурного спада мировой экономики, а также при условии, что санкции будут сниматься медленно. По первому варианту, ВВП России в 2023 году перейдет к росту, но по итогам года все равно сократится в пределах 2 процентов. Кризисный сценарий предполагает спад более чем на 6 процентов. Кроме того, возможны и такие варианты, как «вторые 2010-е» и кризис без изоляции.

В конце декабря глава Минфина Антон Силуанов спрогнозировал, что по итогам 2022-го спад российского ВВП составит около 2,7 процента. Согласно оценкам Минэкономразвития, за 11 месяцев 2022 года спад ВВП России составил 2,1 процента в годовом выражении. Индекс промышленного производства по итогам 11 месяцев показывает околонулевую динамику, при этом в ноябре показатель вырос к предыдущему месяцу на 1,6 процента, к ноябрю прошлого года упал на 1,8 процента.