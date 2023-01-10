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05:12, 10 января 2023Мир

МИД обвинил Запад в попытке выдать свою корысть за интересы других стран

МИД заявил, что Россия не приемлет корысть Запада, выдаваемую за чаяния других стран

Фото: Konstantin Kokoshkin/ Globallookpress.com

МИД России обвинил Запад в попытке выдать свою корысть за интересы народов других стран и заявил, что категорически не приемлет подобного. Заявление приводится на сайте ведомства.

«Категорически не приемлем используемые коллективным Западом методы откровенного шантажа, угроз и незаконных односторонних принудительных мер, попытки выдавать собственные корыстные устремления за чаяния народов других стран», — подчеркнули в министерстве иностранных дел, комментируя намерения повлиять на ситуацию в Венесуэле.

В МИД указали, что основой для справедливого миропорядка могут быть только общепризнанные нормы, закрепленные в уставе ООН.

Ранее оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию временного правительства Хуана Гуайдо, который в 2019 году провозгласил себя главой государства во время политического кризиса в стране.

Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США до сих пор считают правительство президента Николаса Мадуро нелегитимным. Он подчеркнул, что Вашингтон признает единственный избранный демократическим образом институт, это оппозиционная Национальная ассамблея в составе по итогам парламентских выборов 2015 года.

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Марина Совина
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