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19:19, 10 января 2023Интернет и СМИ

Петросян отреагировал на украинские санкции анекдотом

Юморист Евгений Петросян придумал анекдот о внесении его в санкционный список Украины

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Советский и российский юморист, артист эстрады Евгений Петросян отреагировал шуткой на внесение его в санкционный список Украины. По этому поводу комик придумал анекдот, который разместил в своем аккаунте в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ответ на введение против себя персональных санкций комик разместил в соцсети вымышленный диалог, в котором президенту Украины Владимиру Зеленскому сообщили о больших потерях в личном составе и технике, и спросили, что нужно делать. «Вводите санкции против Петросяна», — ответил на это Зеленский из анекдота юмориста.

Это уже не первое высказывание Петросяна об украинских санкциях. Ранее в разговоре с «Лентой.ру» он сообщил, что спокойно отреагировал на внесение его в санкционный список. «Реакция нормальная», — сказал артист.

Зеленский 7 января ввел санкции в отношении 119 российских и украинских деятелей культуры. Помимо Петросяна в список, в частности, попали юморист Михаил Галустян, телеведущие Жанна Бадоева и Леонид Якубович, певцы Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, а также рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко).

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Денис Савосин
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