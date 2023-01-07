Российские артисты отреагировали на внесение их в санкционный список Украины

Юморист Петросян рассказал о нормальной реакции на введение против него санкций Украины

Введение персональных санкций Украины на десять лет против российского артиста эстрады Евгения Петросяна не вызвало у него бурных эмоций. Об этом сам юморист рассказал в разговоре с «Лентой.ру». Всего в список ограничений попали 119 человек, большинство из них — деятели культуры.

Реакция нормальная Евгений Петросян юморист

Похоже на известие отреагировал и российский саксофонист Игорь Бутман.

«Внесли и внесли. Пускай вносят. Я вроде давно в каких-то списках фигурировал, в "Миротворце". По-моему, у нас вся страна находится во всех списках. Ничего особенного нет», — сказал он в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Российский актер Виктор Сухоруков признался, что не знает, по какой причине он мог попасть в санкционный список.

«Наверное, он (президент Украины Владимир Зеленский — прим. "Ленты.ру") завидует моей славе, моему таланту, моей счастливой жизни, моей стране. Тут ничего больше сказать не могу. Я даже не понимаю этой темы. Ну, подписал, слава Богу, может быть, он и знает, кто такой Сухоруков. Я-то не знаю, кто такой Зеленский, в глаза не видел», — заявил артист.

Указ о введении ограничений подписал президент Украины Владимир Зеленский. Он предусматривает блокировку личных активов, а также тех активов, которыми возможно было воспользоваться через третьих лиц.

О решении украинских властей будут проинформированы компетентные органы Европейского союза, США и других государств, говорится в документе. Киев планирует поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер против указанных лиц.

В перечень также внесены Леонид Якубович, Жанна Бадоева, Лариса Долина, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Василий Вакуленко (Баста), Валерий Кипелов, Анита Цой, Лолита Милявская, Анна Семенович, Никита Михалков. Кроме артистов под санкции попали журналисты Маргарита Симоньян и Дмитрий Киселев, а также политологи Тимофей Бордачев, Федор Лукьянов и Дмитрий Тренин.

Ранее стало известно о введении Киевом санкций против семи священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ).