На Украине обозначили срок ввода ЗРК Patriot в строй

Советник Зеленского Подоляк заявил, что Киев начнет применять ЗРК Patriot весной

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк обозначил сроки ввода в строй западных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) начнут применять эти комплексы «к началу-середине весны».

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что специалистов ВСУ, которым предстоит работать на Patriot, начнут обучать на следующей неделе на военной базе Форт-Силл в штате Охлакома. В ходе обучения будут подготовлены от 90 до 100 украинских военнослужащих.

21 декабря прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США передадут украинской стороне ЗРК Patriot в рамках очередного пакета военной помощи на сумму более одного миллиарда долларов.