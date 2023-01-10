В МИД России назвали цель «фарса вокруг Венесуэлы»

МИД РФ назвал целью «фарса вокруг Венесуэлы» контроль над финансами за рубежом

МИД России назвал целью «фарса вокруг Венесуэлы» контроль над государственными финансами страны, находящимися в зарубежной юрисдикции. Отмечается, что радикальная оппозиция при поддержке западных спонсоров пытается сохранить доступ к рычагам управления. Заявление приводится на сайте ведомства.

При этом в МИД назвали правильным решение об упразднении временного правительства во главе с Хуаном Гуайдо, указав на отсутствие законных оснований на осуществление деятельности у параллельных властных структур. В ведомстве добавили, что двоевластие в Венесуэле продолжается.

«Очевидно, что задачи кураторов несостоявшейся в Венесуэле "цветной революции" остаются прежними... Не скрывается конечная цель этого фарса — удержать контроль над венесуэльскими государственными финансовыми средствами, находящимися в зарубежной юрисдикции», — говорится в заявлении министерства иностранных дел.

В МИД добавили, что будут задействованы любые схемы, позволяющие удержать американское дочернее предприятие нефтяного государственного концерна «ПДВСА» — «Ситго» и золота в Банке Англии.

Ранее оппозиция Венесуэлы проголосовала за ликвидацию временного правительства Хуана Гуайдо, который в 2019 году провозгласил себя главой государства во время политического кризиса в стране. В ходе повторного слушания решение поддержали 72 члена собрания из 104, еще 29 выступили против.

