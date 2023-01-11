США и Россия поругались в ООН из-за Африки и ЧВК «Вагнер»

Представитель США в ООН: борьба ЧВК «Вагнера» с терроризмом в Африке неэффективна

Зампостреда США при ООН Ричард Миллс обвинил частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» во вмешательстве во внутренние дела стран Африки, подчеркнув, что из-за этого в регионе Сахеля «растет опасность экстремизма». Его слова прозвучали во время заседания Совбеза ООН, что в итоге привело к ругани между Миллсом и заместителем постпреда России при ООН Анны Евстигнеевой, сообщает газета Die Zeit.

Миллса, обрушившегося с критикой, поддержала политический советник Франции Исис Жаро-Дарно, заявившая, что модель работы наемников ЧВК «Вагнер» «оказалась абсолютно неэффективной» в борьбе с терроризмом в Африке.

С этим поспорила Евстигнеева, позднее рассказавшая о попытках западных стран обвинить Москву в разграблении Африки. По ее мнению, такие высказывания — «глумление над здравым смыслом».