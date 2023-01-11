В крематории Китая выстроились очереди из-за вспышки COVID-19

CNN опубликовал спутниковые снимки очередей в крематории в Китае на фоне вспышки COVID-19

В Китае наблюдаются очереди в крематории и похоронные бюро на фоне беспрецедентной волны распространения COVID-19. Об этом сообщает CNN.

Американский телеканал опубликовал спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar Technologies. Утверждается, что на фотографиях видны очереди из автомобилей у похоронных бюро на окраине Пекина, а также в Куньмине, Нанкине, Чэнду, Таншане и Хучжоу. Издание отмечает, что данные снимки подтверждают сообщения в соцсетях о том, что похоронные бюро и крематории в КНР переполнены. Кроме того, китайские семьи рассказали CNN, что ждут несколько дней, чтобы похоронить или кремировать своих близких.

О том, что крематории Китая оказались переполнены мертвыми телами из-за вспышки коронавируса, в конце декабря сообщил медицинский журнал Medical Xpress. Отмечалось, что рост числа инфицированных коронавирусом произошел в связи со снятием карантинных ограничений в стране. Власти КНР ослабили ограничения после протестов в нескольких крупных городах по всей стране, в том числе в Шанхае, в связи с политикой нулевой терпимости к COVID-19, в рамках которой людям длительное время запрещалось выходить из дома.