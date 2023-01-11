Космонавт высказался о беспилотной посадке поврежденного «Союза МС-22»

Космонавт Борисенко назвал штатной ситуацией беспилотную посадку «Союза МС-22»

Беспилотный режим посадки является одним из штатных для космического корабля «Союз МС-22», при его реализации у экипажа не должно возникнуть проблем, рассказал летчик-космонавт Андрей Борисенко. О спуске поврежденного модуля он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

«Экипаж останется на борту станции, поэтому у него никаких сложностей в части спуска "Союза МС-22" не будет, потому что он будет спускаться в беспилотном автоматическом режиме», — заявил космонавт.

Если сложности и возникнут, то у группы управления, которая с Земли будет управлять этим процессом. Других сложностей не предвидится Андрей Борисенко летчик-космонавт

По мнению Борисенко, решение организовать беспилотную посадку корабля является наиболее оптимальным в свете произошедшего на борту чрезвычайного происшествия.

«Автоматический режим как на спуск, так и на выведение — это один из штатных режимов, который предусмотрен для корабля "Союз МС-22". В этом плане для корабля не будет ничего сверхъестественного, это один из штатных режимов, который используется достаточно редко, потому что для этого должны быть серьезные основания: в данном случае, этим основанием является разгерметизация системы регулирования», — добавил он.

Ранее глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов рассказал о том, что корабль "Союз МС-22", радиатор которого был ранее поврежден, спустится на Землю в беспилотном режиме.

«С учетом анализа состояния корабля, тепловых расчетов и технической документации сделан вывод, что корабль "Союз МС-22" должен спускаться в беспилотном варианте. В случае возникновения особо критичных ситуаций на станции возможность использования корабля для спасения экипажа будет определяться отдельным решением госкомиссии», — сообщил глава госкорпорации.

15 декабря прошлого года стало известно, что на «Союзе МС-22» произошла разгерметизация системы терморегулирования. Выход российских космонавтов в открытый космос отменили.

