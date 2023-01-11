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17:20, 11 января 2023Экономика

В Кремле рассказали о дальнейшем взаимодействии Путина и Мантурова

Пресс-секретарь Песков заявил, что общение Путина и Мантурова продолжится

Фото: MIT Russia / Globallookpress.com

Общение президента России Владимира Путина и главы Минпромторга Дениса Мантурова продолжится, все будет сделано. Об их дальнейшем взаимодействии рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Президент сам сказал, что они ежедневно общаются, поэтому, естественно, общение будет продолжено, будет все сделано, о чем говорит президент», — заявил Песков.

Представитель Кремля также уточнил, что критика в адрес Мантурова является обычным рабочим процессом.

На совещании с членами правительства Путин возмутился отсутствием готовых заказов на воздушные суда на 2023 год на некоторых предприятиях. В ответ на заявление Мантурова о том, что есть и гражданские, и военные контракты, российский лидер попросил его «не валять дурака». Президент также поручил главе Минпромторга в течение месяца завершить работу по оформлению заказов на самолеты на текущий год.

Денис Мантуров был назначен на должность вице-премьера России летом 2022 года. Число вице-премьеров было увеличено отдельным указом главы государства, тогда же премьер-министр Михаил Мишустин предложил назначить зампредом правительства министра промышленности и торговли.

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Алина Гончарова
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