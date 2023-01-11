В России взлетел спрос на обогреватели

«ВсеИнструменты.ру»: спрос на отопительное оборудование в России вырос на 43 процента

С наступлением сильных морозов в январе в России взлетел спрос на покупку отопительного оборудования — с 7 по 9 число продажи увеличились почти в полтора раза (плюс 43 процента). Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на данные онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру».

Как сообщила пресс-служба компании, такое оборудование стали покупать в шесть раз чаще в Екатеринбурге и Перми, в четыре раза чаще — в Казани и Нижнем Новгороде. Спрос среди жителей Санкт-Петербурга и Москвы вырос менее существенно — на 30 и 25 процентов соответственно.

Популярность этой группы товаров среди россиян выросла и по сравнению с прошлым январем, когда температуры были выше. Спрос на тепловые пушки в годовом выражении увеличился на 102 процента, на конвекторы — на 86 процентов, на отопительные приборы — на 83 процента, на обогреватели — на 77 процентов.

В Европе при этом сохраняется аномально теплая для этого сезона погода, благодаря чему страны региона смогли сэкономить газ и удержать запасы в хранилищах практически на рекордном уровне в истории. Температуры в большинстве стран Европы держатся выше климатической нормы: по данным Bloomberg, в ЕС ожидается самый теплый январь за последние годы.