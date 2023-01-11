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02:31, 11 января 2023Мир

США обвинили в провоцировании переворотов в Латинской Америке

Экс-президент Боливии Моралес: США провоцируют госперевороты в Бразилии, Перу и Аргентине
Эво Моралес

Эво Моралес. Фото: Radoslaw Czajkowski / Globallookpress.com

Бывший президент Боливии Эво Моралес обвинил власти США в том, что они провоцируют госперевороты в Бразилии, Перу и Аргентине. Его слова передает РИА Новости.

По мнению экс-президента, причиной подобных мер служит потеря Соединенными Штатами своего влияния в Латинской Америке. «Политика США терпит неудачу, когда империя находится в упадке, она обращается к насилию, когда империя теряет гегемонию, она обращается к оружию и пулям», — заявил Моралес.

В качестве примера он привел судебное разбирательство в отношении вице-президента Аргентины Кристины Киршнер, а также переворот со стороны конгресса в Перу. Кроме того, Моралес также напомнил о попытке переворота в Бразилии «в стиле Дональда Трампа».

8 декабря был задержан президент Перу Педро Кастильо. Днем ранее конгресс Перу объявил импичмент Кастильо. Его обвинили в коррупции и отстранили от должности из-за «постоянной моральной недееспособности».

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Варвара Кузьмина
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