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07:20, 11 января 2023Ценности

Наряды с торчащими из-под платья стрингами вернулись

Платья с торчащими стрингами из 2000-х годов вновь стали трендовыми у звезд

Фото: @dualipa

Платья с торчащими стрингами, которые были особенно актуальны в 2000-х годах, вновь стали трендовыми у знаменитостей. Об этом сообщает Daily Star.

По информации издания, актрисы, модели и инфлюэнсеры начали массово появляться на публике в нарядах с открытой спиной, которые оформлены многочисленными вырезами со вшитыми в области поясницы веревками, имитирующими стринги. Отмечается, что помимо платьев, подобную деталь добавляют и на комбинезоны.

Среди звезд, которые вернули в моду упомянутую тенденцию, манекенщица Хейли Бибер, поп-исполнительницы Майли Сайрус и Дуа Липа, а также модели люксового бренда Rumer, которые прошлись в подобных платьях по подиуму в рамках Недели моды в Австралии.

В феврале 2021 года наряд со стрингами британского интернет-магазина Asos озадачил покупателей. Речь шла о коричневом комбинезоне с широким вырезом, который полностью обнажал спину, а также вшитыми в области поясницы стрингами.

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Майя Пономаренко
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