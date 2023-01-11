В России собрались приравнять пособие по безработице к МРОТ

Госдума собралась приравнять к МРОТ пособие по безработице за первые три месяца

В Госдуму внесли проект новой редакции закона «О занятости населения в Российской Федерации», согласно которому максимальный размер пособия по безработице в первые три месяца выплаты приравнивается к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ). Документ опубликован в думской электронной базе.

С 1 января 2023 года МРОТ в России установлен на уровне 16 242 рублей в месяц. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Госдумы, проект новой редакции федерального закона нацелен на предотвращение безработицы.

В январе глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов рассказал, что в России собираются повысить до уровня МРОТ студенческие стипендии — соответствующий законопроект будет внесен в нижнюю палату парламента в этом году. По словам Нилова, инициативу доработают, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год.

