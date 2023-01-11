Терапевт назвала наиболее подходящую для занятий спортом музыку

Терапевт Чиркова посоветовала заниматься спортом под мажорную музыку с ровным ритмом

Врач-терапевт Ольга Чиркова в беседе с News.ru посоветовала заниматься спортом под мажорную музыку с ровным ритмом.

По словам Чирковой, музыкальный ритм способен влиять на активность мозга, кровяное давление, психоэмоциональное состояние и тонус мускулатуры. Наиболее подходящей для занятий спортом она считает мажорную музыку с ровным ритмом, которая поднимает настроение и снижает расход кислорода мышцами.

Некоторые виды музыки могут представлять опасность, утверждает Чиркова. «Агрессивная громкая музыка с излишне быстрым ритмом может оказать дурную услугу при тренировках и привести к гипертонии, головной боли, мышечным спазмам и травмам», — предупредила она.

Мелодии, навевающие грустные воспоминания, также не подходят для спорта. Кроме того, по словам терапевта, громкость прослушиваемых композиций не должна превышать 70 децибел.

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