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18:48, 11 января 2023Забота о себе

Терапевт назвала наиболее подходящую для занятий спортом музыку

Терапевт Чиркова посоветовала заниматься спортом под мажорную музыку с ровным ритмом

Фото: Shutterstock

Врач-терапевт Ольга Чиркова в беседе с News.ru посоветовала заниматься спортом под мажорную музыку с ровным ритмом.

По словам Чирковой, музыкальный ритм способен влиять на активность мозга, кровяное давление, психоэмоциональное состояние и тонус мускулатуры. Наиболее подходящей для занятий спортом она считает мажорную музыку с ровным ритмом, которая поднимает настроение и снижает расход кислорода мышцами.

Некоторые виды музыки могут представлять опасность, утверждает Чиркова. «Агрессивная громкая музыка с излишне быстрым ритмом может оказать дурную услугу при тренировках и привести к гипертонии, головной боли, мышечным спазмам и травмам», — предупредила она.

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Мелодии, навевающие грустные воспоминания, также не подходят для спорта. Кроме того, по словам терапевта, громкость прослушиваемых композиций не должна превышать 70 децибел.

Ранее российские врачи перечислили способы пережить сильные перепады погоды. Как сообщила врач-кардиолог Ольга Молчанова, при упомянутых реакциях организма на резкие изменения погодных условий важно сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, а также сильно сжать кулаки и расслабить их через несколько секунд.

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Александра Лисица
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