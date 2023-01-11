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12:23, 11 января 2023Россия

Оценена ситуация с новым вариантом COVID-19 «кракен» в России

Роспотребнадзор заявил, что в России не выявлен новый вариант COVID-19 «кракен»

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В России не выявлен субвариант омикрон-штамма COVID-19 «кракен» (XBB.1.5). Такую оценку ситуации привела начальник управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Марина Шарабакина в эфире телеканала «Россия-24».

«На 10 января у нас вариант коронавируса "кракен" при обследовании больных в Российской Федерации не обнаружен», — заявила она.

По словам эксперта, заразность нового варианта коронавируса высокая, однако течение заболевания легкое. Шарабакина призвала подождать дальнейшего развития событий.

Ранее руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов объяснил, что вариант COVID-19 «кракен» является более заразным в связи с измененной структуры спайкового белка. Он указал, что вирус научился обходить защиту тех, у кого выработался иммунитет к предыдущим штаммам.

8 января директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что в России в настоящий момент циркулируют десятки различных штаммов COVID-19. При этом все варианты значительно отличаются от исходного штамма «омикрон», вызывая схожее заболевание коронавирусной инфекцией.

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Алина Гончарова
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