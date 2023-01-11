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18:44, 11 января 2023Среда обитания

Москвичи охладели к покупке одного типа квартир

«Сделка»: спрос на покупку студий в Москве за год снизился на 40,62 процента

Фото: Deborah Cortelazzi / Unsplash

В ноябре 2022 года спрос на покупку квартир-студий в Москве оказался на 40,62 процента ниже, чем в аналогичный период 2021 года. О том, что жители столицы охладели к покупке одного типа жилья, «Ленте.ру» сообщили эксперты инвестиционно-финансовой компании «Сделка».

По сравнению с ноябрем 2020 года в том же месяце 2022-го интерес к приобретению студий в Москве упал на 26,66 процента. Кроме того, за 11 месяцев прошедшего года спрос на такие квартиры был на 12,63 процента ниже, чем в аналогичный период 2021 года. Несмотря на наблюдаемую отрицательную динамику, относительно января — ноября 2020-го года в те же месяцы 2022-го количество запросов выросло на 6,33 процента.

Специалисты также отметили, что по итогам одиннадцатого месяца прошлого года спрос на квартиры-студии увеличился на 2,22 процента относительно октября того же года. Росту показателя предшествовали два месяца падений подряд.

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«Квартиры-студии покупают часто целью перепродажи или для аренды. Сегодня инвестиционный спрос снизился, и количество сделок с такими объектами сократилось. Люди не знают, что будет дальше, и боятся рисковать. В Москве всегда будет высокий арендный спрос, и грамотно выбранная студия с продуманной планировкой и хорошей звукоизоляцией остается достаточно привлекательным инструментом для вложений. При этом, конечно, стоит отметить более низкую доходность, чем раньше», — рассказал руководитель отдела продаж компании «Сделка» Иван Сухов.

Ранее эксперты компании «Агентство инвестиций в недвижимость Москвы» пришли к выводу, что что россияне стали реже интересоваться покупкой квартир-студий. По их данным, в ноябре 2022 года спрос на них в 16 крупнейших городах страны снизился на 27,94 процента относительно аналогичного периода 2021 года.

Полина Кислицына
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