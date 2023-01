Модель сильно располнела после похудения по методу Кардашьян

Модель Реми Бейдер попробовала худеть по методу Кардашьян и сильно располнела

27-летняя американская модель Реми Бейдер призналась, что сильно располнела после попытки похудеть по методу, испробованному телезвездой Ким Кардашьян и предпринимателем Илоном Маском. Свою историю она рассказала в подкасте Not Skinny But Not Fat.

В 2020 году врач порекомендовал Бейдер попробовать худеть с помощью инъекций препарата Ozempic, назначаемого людям с диабетом II типа для понижения уровня сахара в крови. Препарат одобрен Управлением по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и, в частности, воздействует на участки мозга, отвечающие за аппетит.

По словам модели, похудение остановилось, как только она прекратила инъекции. Затем вернулось и обострилось компульсивное переедание, с которым прежде удавалось справляться. В результате она быстро набрала сброшенный вес в двойном размере и стала весить больше, чем до начала эксперимента.

Я не хотела долго сидеть на препарате и была уверена, что в ту же секунду, как отменю его, почувствую голод. Так и случилось, и переедание стало хуже. Я винила Ozempic Реми Бейдер модель

В заключение Бейдер призвала слушателей подкаста пользоваться этим средством только при диабете.

Ранее диетологи Наталия Гридина и Марият Мухина оценили новый любимый метод похудения голливудских звезд без диет и тренировок. По их словам, использование в этих целях инъекций для диабетиков сопровождается рядом побочных эффектов, включая запоры и постоянную тошноту.