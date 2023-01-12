В Минздраве и Роспотребнадзоре допустили доминирование «кракена» в России

В Минздраве и Роспотребнадзоре допустили, что «кракен» может начать доминировать в России

В Минздраве и Роспотребнадзоре считают, что новый субвариант омикрон-штамма коронавируса «кракен» может стать доминирующим в России, заявил внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов в эфире телеканала «Россия 24».

«Новый вариант "кракен" обладает даже еще большей способностью распространяться быстро, поэтому вполне может получить, скажем, возможность доминировать через какое-то время», — объяснил эксперт.

Чуланов уточнил, что эволюция коронавируса идет по пути повышения заразности, так как новые штаммы обладают большей контагиозностью, чем изначальный, уханьский.

Подобных мыслей придерживается также заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он отметил, что «кракен» может стать доминирующим в России с достаточно большой скоростью.

«Но поскольку "кракен" является субвариантом омикрона, всем нам уже хорошо знакомым, то определенная иммунная защита у нас есть. Так что важно по-прежнему соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем известны», — приводит ТАСС слова Хафизова.

12 января Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России нового варианта коронавируса «кракен». В настоящий момент в стране достаточно широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия ВА.5.