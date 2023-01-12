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19:42, 12 января 2023Россия

В Минздраве и Роспотребнадзоре допустили доминирование «кракена» в России

В Минздраве и Роспотребнадзоре допустили, что «кракен» может начать доминировать в России

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

В Минздраве и Роспотребнадзоре считают, что новый субвариант омикрон-штамма коронавируса «кракен» может стать доминирующим в России, заявил внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов в эфире телеканала «Россия 24».

«Новый вариант "кракен" обладает даже еще большей способностью распространяться быстро, поэтому вполне может получить, скажем, возможность доминировать через какое-то время», — объяснил эксперт.

Чуланов уточнил, что эволюция коронавируса идет по пути повышения заразности, так как новые штаммы обладают большей контагиозностью, чем изначальный, уханьский.

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Подобных мыслей придерживается также заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Он отметил, что «кракен» может стать доминирующим в России с достаточно большой скоростью.

«Но поскольку "кракен" является субвариантом омикрона, всем нам уже хорошо знакомым, то определенная иммунная защита у нас есть. Так что важно по-прежнему соблюдать меры личной санитарной безопасности, которые всем известны», — приводит ТАСС слова Хафизова.

12 января Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России нового варианта коронавируса «кракен». В настоящий момент в стране достаточно широкая линейка разновидностей омикрон-штамма коронавируса, но доминирующей остается линия ВА.5.

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Никита Абрамов
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