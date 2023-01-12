Перечислены особенности нового варианта коронавируса «кракен»

Иммунолог Крючков: симптомы «кракена» не отличаются от других вариантов «омикрона»

Симптомы «кракена» не отличаются от других подлиний омикрон-штамма коронавируса, сообщил кандидат медицинских наук, иммунолог Николай Крючков. В беседе с «Лентой.ру» он перечислил особенности нового варианта коронавируса.

Особенности «кракена»

12 января стало известно, что в России впервые обнаружен новый вариант коронавируса «кракен». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Первый случай заражения субвариантом омикрона XBB.1.5 ("кракен") был зафиксирован в Пензенской области в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, ежедневно загружаемых в национальную базу VGARus», — говорится в заявлении ведомства.

«Кракен» — это значительно новая подлиния внутри омикрон-штамма коронавирусной инфекции Николай Крючков иммунолог

«Эволюция коронавирусной инфекции продолжается по тем же лекалам, что и в начале прошлого года: каждая последующая генерация или подлиния "омикрона" становится чуть более заразной. При этом новые подлинии лучше обходят сформированный ранее антиковидный иммунитет, но не отличаются значимо по патогенности и летальности», — заявил Крючков.

Клинические отличия «кракена»

Специалист отметил, что никаких клинических различий внутри омикрон-штамма коронавируса нет.

На индивидуальном уровне невозможно не то что отличить одну подлинию от другой, невозможно и разные линии коронавирусной инфекции отличить Николай Крючков иммунолог

«Более того, на клиническом уровне, если мы говорим о большинстве случаев среднетяжелого и легкого течения, невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию от гриппа и риновирусной инфекции. То есть единственным методом для этого сейчас остается именно лабораторное исследование», — объяснил способ выявления «кракена» Крючков.

При этом иммунолог сообщил, что выявление подлинии штамма не влияет на оказание помощи заболевшему, а необходимо только для эпидемиологического мониторинга.

Ранее руководитель Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов объяснил, что вариант COVID-19 «кракен» является более заразным в связи с измененной структуры спайкового белка. Он указал, что вирус научился обходить защиту тех, у кого выработался иммунитет к предыдущим штаммам.

11 января оперативный штаб сообщил о выявлении 4201 нового случая заражения коронавирусом за сутки. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 21 836 969.