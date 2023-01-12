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16:49, 12 января 2023Спорт

Признавшегося в употреблении допинга российского легкоатлета дисквалифицировали

Признавшегося в употреблении допинга легкоатлета Литвинова дисквалифицировали на два года

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российского метателя молота Сергея Литвинова дисквалифицировали за допинг. Об этом сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Спортсмена отстранили от соревнований на два года. Он лишен наград, завоеванных на соревнованиях в период с 14 июля 2012 года по 25 февраля 2016 года, в том числе бронзы чемпионата Европы-2014.

Ранее 12 января Литвинов признался, что употреблял допинг в 2012 году. «С конца апреля до конца мая 2012 года я принимал туринабол и оксандролон. До этого у меня был бросок на 79 метров в феврале, с допингом я улучшил результат почти на два метра», — сказал Литвинов и отметил, что, таким образом, получил выгоду от системы сокрытия допинга в России.

Помимо личной бронзы, Литвинов завоевывал золото и серебро командного чемпионата Европы 2014 года в составе сборной России. Кроме того, он является чемпионом России и Германии. Спортсмен не смог отобраться на Олимпийские игры-2012 в Лондоне.

Дарья Коршунова
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