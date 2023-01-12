СБ ООН проведет заседание по Украине

Дипломат Полянский: заседание СБ ООН по Украине будет проведено 17 января

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 17 января проведет срочное заседание по Украине, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

По его словам, заседание созвано по инициативе Москвы. Дипломат также отметил, что 20 января, в 19.00 по московскому времени, Россия проведет неформальное заседание Совбеза по декабрьским обстрелам Донбасса. «Будут интересные докладчики и факты — как известно, на таких встречах, в отличие от формальных заседаний СБ, мы можем демонстрировать видео- и фотоматериалы», — добавил Полянский.

Ранее офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша оценил предложение Украины провести мирный саммит. Он отказался стать посредником переговоров без согласия обеих сторон. «Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником», — сообщили в секретариате генсека.

