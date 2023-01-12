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05:26, 12 января 2023Мир

СБ ООН проведет заседание по Украине

Дипломат Полянский: заседание СБ ООН по Украине будет проведено 17 января
Дмитрий Полянский

Дмитрий Полянский. Фото: Jeenah Moon / Reuters

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) 17 января проведет срочное заседание по Украине, сообщил первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

По его словам, заседание созвано по инициативе Москвы. Дипломат также отметил, что 20 января, в 19.00 по московскому времени, Россия проведет неформальное заседание Совбеза по декабрьским обстрелам Донбасса. «Будут интересные докладчики и факты — как известно, на таких встречах, в отличие от формальных заседаний СБ, мы можем демонстрировать видео- и фотоматериалы», — добавил Полянский.

Ранее офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша оценил предложение Украины провести мирный саммит. Он отказался стать посредником переговоров без согласия обеих сторон. «Как генеральный секретарь много раз говорил в прошлом, он может выступать посредником только в том случае, если все стороны хотят, чтобы он был посредником», — сообщили в секретариате генсека.

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Марина Совина
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