В Киеве сочли позицию Германии в вопросе переговоров с Россией неверной

Замглавы МИД Украины Мельник не согласился с Германией в вопросе переговоров с Россией

Берлин выступил за сохранение дипломатических контактов с Россией, отметив, что все конфликты заканчиваются дипломатическим путем. Об этом говорится в документе крупнейшей правительственной фракции Германии «Социал-демократическая международная политика на рубеже времен», который анализирует немецкое издание Welt.

«Мы должны продолжать предпринимать любые попытки заставить Россию уступить и требовать от нее готовности к заключению справедливого мира», — объясняется в документе необходимость контактов с Москвой. Его авторы также заявляют, что именно такая политика позволила добиться заключения зерновой сделки и успехов в обмене пленными.

При том, что немецкие социал-демократы хотят создать архитектуру европейской безопасности без Москвы, они также утверждают, что Россия останется страной с большой территорией, населением и военной мощью, поэтому с ней придется считаться.

Однако в Киеве сочли намерение Берлина сохранять диалог с Москвой неверным. «Войны почти всегда решаются на поле боя. Германия должна знать это как никто лучше», — написал замглавы Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Мельник в социальных сетях.

Накануне президент Польши Анджей Дуда после встречи с главой Украины Владимиром Зеленским и лидером Литвы Гитанасом Науседой во Львове заявил, что Варшава передаст Киеву роту танков Leopard. О намерении передать танки Challenger сообщили и власти Великобритании.