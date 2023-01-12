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13:41, 12 января 2023Россия

Кремль прокомментировал возможность присвоения маршальских званий военачальникам

Песков ответил на вопрос о возможности присвоения маршальских званий военачальникам России
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Кремле неизвестно о планах о присвоении маршальских званий российским военачальникам. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 января, его слова приводит РИА Новости.

«Я не располагаю информацией о наличии таких планов», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможности присвоения звания маршала Российской Федерации кому-то из Генштаба ВС России, Минобороны или лично командующему объединенной группировкой войск СВО Валерию Герасимову.

Звание маршала Российской Федерации было учреждено указом президента Бориса Ельцина 11 февраля 1993 года. В 1997 году его впервые в новейшей истории присвоили министру обороны Игорю Сергееву.

11 января Министерство обороны России сообщило, что глава Генштаба Валерий Герасимов стал новым командующим объединенной группировкой войск специальной военной операции (СВО) на Украине.

Заместителями Герасимова были назначены главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал армии Сергей Суровикин, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков и заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Алексей Ким.

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Варвара Родикова
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