«Адмирал Горшков» с «Цирконами» завершил проход Ла-Манша

Фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» завершил проход Ла-Манша

Фрегат «Адмирал Горшков» проекта 22350, который несет гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон», завершил проход пролива Ла-Манш. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Северного флота, передает ТАСС.

Отмечается, что сегодня фрегат завершил проход Ла-Манша в южном направлении, а вчера корабль пересек его самую узкую часть — Па-де-Кале. «Адмирал Горшков» продолжит движение в соответствии с планом похода.

На флоте сообщили, что в ближайшее время экипаж фрегата продолжит выполнение задач в назначенных районах Атлантического океана. С момента выхода из Североморска российские моряки прошли более двух тысяч морских миль. Планируется, что экипаж фрегата примет участие в ряде учений.

Ранее в Минобороны России сообщили, что фрегат «Адмирал Горшков» провел учения по противовоздушной обороне в Норвежском море. Учения провели при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки.

В декабре стало известно, что фрегат «Адмирал Горшков» завершил подготовку к дальнему походу. В ходе контрольного выхода в Баренцево море экипаж корабля выполнял задачи в течение нескольких дней.