Один шаг Лондона увязали с решением Германии о передаче танков Украине

The Guardian: решение Британии поставить Киеву танки 16 января поможет ФРГ сделать так же

Источники с Украины уверены, что в понедельник, 16 декабря, Великобритания объявит о планах в ближайшее время отправить в Киев около 10 танков Challenger 2. По мнению источников газеты The Guardian, это поможет властям ФРГ решиться на поставки танков Leopard.

Ожидается, что уже в понедельник Лондон официально объявит о поставках. Украинские источники указали, что этот шаг станет решающим в развитии диалога с Германией по поставках танков на Украину. Давление на Берлин усиливается в преддверии встречи западных министров обороны в следующую пятницу, указали в газете.

Как заявила представитель правительства Германии Кристиане Хофман, передача танков Leopard Украине без разрешения кабмина ФРГ будет противозаконной. Власти Польши, впрочем, настаивают, чтобы поставки начались как можно скорее.