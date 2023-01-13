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11:26, 13 января 2023Силовые структуры

Россиянину предъявили обвинение в убийстве многодетной матери

СКР предъявил обвинение уральцу в убийстве многодетной матери, он сознался в преступлении

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Следователи предъявили обвинение 37-летнему жителю города Алапаевска Свердловской области в убийстве бывшей супруги, являющейся многодетной матерью. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель регионального управления Следственного комитета России Александр Шульга.

Мужчина ранее был судим. На допросе он признался в содеянном, пояснив, что задушил женщину из ревности. По данным следствия, 22 декабря 2022 года бывшая жена попросила обвиняемого отвезти ее в Режевский район, где она собиралась найти себе новое жилье. По дороге они поругались и вышли из машины. Затем мужчина совершил убийство и спрятал тело.

Речь идет об Александре и Любови Белюшиных. Как отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемый рассказал, что погибшая приходила ему во сне, отчего он сильно страдал, и признался в совершении преступления, чтобы облегчить душу.

12 января Алапаевский районный суд Свердловской области арестовал на два месяца Белюшина. На заседании он заявил, что не хотел убивать Любовь. По данным правоохранителей, ранее он привлекался к административной ответственности за ее избиения.

В конце 2022 года супруги Белюшины, проживавшие в селе Коптелово, развелись и намеревались разъехаться. У них пятеро детей. Любовь Белюшина пропала 22 декабря. Она вышла из дома, чтобы навестить отца в другом городе, но у него так и не появилась.

11 января Белюшина задержали после того, как было обнаружено тело его бывшей жены после трех недель поисков.

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Любовь Ширижик
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