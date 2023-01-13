В США оценили последствия скандала с найденными у Байдена секретными бумагами

Fox News: Байдену может грозить уголовная ответственность из-за сокрытия секретных бумаг

Президенту США Джо Байдену может грозить уголовная ответственность из-за найденных у него секретных документов времен его вице-президентства. Об этом заявил юридический консультант телеканала Fox News Грегг Джарретт.

Он сравнил положение нынешнего американского лидера и его предшественника Дональда Трампа, который оказался в аналогичной ситуации в прошлом году. «Байдену здесь больше угрожает уголовная ответственность, потому что у Трампа была возможность рассекретить документы. Байден же получил документы во время своего вице-президентства, не имея полномочий на их рассекречивание», — указал Джарретт.

Он отметил, что на сегодняшний день Белый дом никак не прокомментировал обнаружение у Байдена рассекреченных документов. Юридический консультант также подчеркнул, что хранение секретных бумаг в несанкционированном месте является преступлением в Соединенных Штатах.

10 января стало известно, что в аналитическом центре Байдена были найдены секретные материалы времен его вице-президентства. Уточнялось, что в начале ноября доверенные лица президента обнаружили порядка десяти материалов.

В октябре The Washington Post сообщило об изъятии из поместья бывшего президента США Дональда Трампа секретных документов, содержавших «чувствительные разведданные» об Иране и Китае.