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21:38, 13 января 2023Мир

В США оценили последствия скандала с найденными у Байдена секретными бумагами

Fox News: Байдену может грозить уголовная ответственность из-за сокрытия секретных бумаг
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президенту США Джо Байдену может грозить уголовная ответственность из-за найденных у него секретных документов времен его вице-президентства. Об этом заявил юридический консультант телеканала Fox News Грегг Джарретт.

Он сравнил положение нынешнего американского лидера и его предшественника Дональда Трампа, который оказался в аналогичной ситуации в прошлом году. «Байдену здесь больше угрожает уголовная ответственность, потому что у Трампа была возможность рассекретить документы. Байден же получил документы во время своего вице-президентства, не имея полномочий на их рассекречивание», — указал Джарретт.

Он отметил, что на сегодняшний день Белый дом никак не прокомментировал обнаружение у Байдена рассекреченных документов. Юридический консультант также подчеркнул, что хранение секретных бумаг в несанкционированном месте является преступлением в Соединенных Штатах.

10 января стало известно, что в аналитическом центре Байдена были найдены секретные материалы времен его вице-президентства. Уточнялось, что в начале ноября доверенные лица президента обнаружили порядка десяти материалов.

В октябре The Washington Post сообщило об изъятии из поместья бывшего президента США Дональда Трампа секретных документов, содержавших «чувствительные разведданные» об Иране и Китае.

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Варвара Кузьмина
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