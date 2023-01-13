Минобороны отчиталось о подавлении системы управления ВСУ в Соледаре

Минобороны заявило о подавлении системы управления ВСУ в районе Соледара

Российские войска средствами радиоэлектронной борьбы успешно смогли подавить системы управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе города Соледар. Об этом в пятницу, 13 января, журналистам сообщили в Минобороны России.

«Сосредоточенными на данном направлении силами и средствами радиоэлектронной борьбы российской группировки войск была подавлена система управления противника», — говорится в сообщении.

Кроме того, средства радиоэлектронной борьбы смогли сорвать попытку применения украинских беспилотных летательных аппаратов. В оборонном ведомстве уточнили, что комплекс реализованных российскими войсками мероприятий обеспечил успешные наступательные действия в ходе боев за Соледар.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой народной республике (ДНР). Он также подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме вагнеровцев.

Позднее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что Соледар в настоящий момент находится в стадии зачистки. По его словам, о полном контроле российских военных над Соледаром можно будет говорить к концу дня или утром 12 января.

13 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Соледар в Бахмутском районе Донецкой народной республики (ДНР).