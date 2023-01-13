Обвиненный в мошенничестве экс-глава Федерации футбола Зауралья сбежал от суда за границу

Бывший руководитель Федерации футбола Курганской области Евгений Рассказов, которого обвиняют в мошенничестве, сбежал от суда за границу. Об этом в пятницу, 13 января, сообщает URA.RU.

Рассказов не явился на второе заседание. По данным следствия, 3 декабря он покинул территорию страны через Челябинскую область, несмотря на подписку о невыезде. Местонахождение фигуранта пока неизвестно. Прокурор предложил объявить Рассказова в розыск, однако суд в этом отказал.

Рассказова и журналиста Александра Тетерина обвиняют в хищении 447 тысяч рублей при получении средств из бюджета Курганской области на поездку спортсменов на соревнования по пляжному футболу.

10 января сообщалось, что осужденный на 15 лет за хищения ученый попросил его помиловать для помощи СВО на Украине.