Организаторов конференции по спасению планеты обвинили в конфликте интересов

The Guardian: экоактивисты обвинили организаторов конференции COP28 в конфликте интересов

Председателем Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP28), которая пройдет в Дубае в 2023 году, назначили министра Султана аль Джабера, который также занимает пост исполнительного директора Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC). В связи с этим экоактивисты обвинили организаторов саммита в конфликте интересов, сообщает The Guardian.

Критика связана с тем, что председателем конференции, направленной на поиск способов спасения планеты от последствий изменения климата, стал глава одного из крупнейших в мире производителей нефти. При этом отмечается, что аль Джабер также занимается развитием устойчивой энергетики.

Активисты попросили организаторов пересмотреть назначение. «Тот факт, что ОАЭ являются крупным производителем нефти, не сулит ничего хорошего для исхода саммита. Назначение главы национальной нефтяной компании усилит опасения, что власти будут использовать свое председательство для продвижения ископаемого топлива», — заявили в правозащитной организации Amnesty International.

В октябре 2022 года движение по сокращению пластиковых отходов Break Free From Plastic уличило компанию Coca-Cola в лицемерии из-за спонсорства Конференции ООН по изменению климата COP27. Экологи заявили, что партнерство подрывает цель мероприятия, и обвинили компанию в фальшивой заботе о природе в маркетинговых целях.