Роналду назвал самый незабываемый момент в карьере

Футболист Роналду назвал незабываемым моментом победу «Реала» в Лиге чемпионов 2014 года

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в интервью YouTube-каналу LiveScore назвал самый незабываемый момент в карьере.

Футболист заявил, что победа с мадридским «Реала» в Лиге чемпионов в 2014 году стала для него особенной, так как она стала десятой в истории клуба. «Мы чувствовали, что давление становится все сильнее. Каждый фанат хотел этого. Это момент, который я всегда буду помнить, я выиграл самый престижный турнир со своим клубом», — рассказал 37-летний Роналду.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе команды он четырежды выигрывал Лигу чемпионов и дважды — чемпионат Испании.

30 декабря 2022-го Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Зарплата португальца с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год, что делает его самым высокооплачиваемым спортсменом мира.