Возможность возобновления поставок российской электроэнергии в Европу оценили

Аналитик Юшков назвал возможным возобновление поставок российской электроэнергии в Европу

Планы России возобновить торговлю электроэнергией с Европой можно легко реализовать: официального запрета на такие поставки в ЕС нет, а европейские партнеры готовы торговаться, заявил «Ленте.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Формального запрета на такие поставки не было, здесь сами европейские власти могут вводить какие-то ограничения, но, насколько я помню, сейчас их нет. Официально на уровне Евросоюза санкций, запрещающих покупать российскую электроэнергии, принято не было», — сказал аналитик.

Официальных препятствий для возобновления торговли нет

Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

При этом Юшков подчеркнул, что европейские партнеры «не против торговаться».

«Мы продавали электроэнергию только в несколько государств, прежде всего в Финляндию, страны Прибалтики, потому что в отдаленные страны поставлять электроэнергию невыгодно. Вполне можно восстановить торговлю, хоть это и не так много дохода давало государству», — подчеркнул эксперт.

Ранее диспетчер энергосистемы в России «Системный оператор» заявил о желании возобновить поставки электроэнергии в Европу и учитывает их в программе развития энергосистем России на 2023-2028 годы.