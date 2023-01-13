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13:01, 13 января 2023Экономика

Возможность возобновления поставок российской электроэнергии в Европу оценили

Аналитик Юшков назвал возможным возобновление поставок российской электроэнергии в Европу

Фото: Shutterstock

Планы России возобновить торговлю электроэнергией с Европой можно легко реализовать: официального запрета на такие поставки в ЕС нет, а европейские партнеры готовы торговаться, заявил «Ленте.ру» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Формального запрета на такие поставки не было, здесь сами европейские власти могут вводить какие-то ограничения, но, насколько я помню, сейчас их нет. Официально на уровне Евросоюза санкций, запрещающих покупать российскую электроэнергии, принято не было», — сказал аналитик.

Официальных препятствий для возобновления торговли нет

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности

При этом Юшков подчеркнул, что европейские партнеры «не против торговаться».

«Мы продавали электроэнергию только в несколько государств, прежде всего в Финляндию, страны Прибалтики, потому что в отдаленные страны поставлять электроэнергию невыгодно. Вполне можно восстановить торговлю, хоть это и не так много дохода давало государству», — подчеркнул эксперт.

Ранее диспетчер энергосистемы в России «Системный оператор» заявил о желании возобновить поставки электроэнергии в Европу и учитывает их в программе развития энергосистем России на 2023-2028 годы.

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Кирилл Садовский
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