На Западе Герасимова назвали «предвестником наступлений» на Украине

WSJ: назначение Герасимова командующим СВО назвали «знаком скорых серьезных наступлений»

Назначение главы Генерального штаба Валерия Герасимова на должность командующего объединенной группировкой войск на Украине является знаком серьезных наступлений России в скором будущем. Такие выводы от кадровой перестановки в Минобороны назвали в статье The Wall Street Journal (WSJ).

«Это подтверждение, если необходимо, того, что грядут серьезные наступления», — заявил глава лондонской консалтинговой фирмы Mayak Intelligence Марк Галеотти.

11 января министр обороны России Сергей Шойгу назначил нового командующего войсками в зоне СВО — им стал глава Генерального штаба Валерий Герасимов. Эту должность с 8 октября занимал Сергей Суровикин — его сделали одним из заместителей Герасимова.

Помимо главкома Воздушно-космических сил (ВКС) Суровикина, заместителями Герасимова назначены главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким. В Минобороны объяснили кадровые перестановки расширением масштаба решаемых в ходе СВО задач.