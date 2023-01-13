Названы особенности пришедшего в Россию гриппа В

Инфекционист Никифоров назвал пришедший в Россию грипп B менее агрессивным

Ситуация с гриппом в России постепенно улучшается, считает заведующий кафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Н.И. Пирогова, профессор Владимир Никифоров. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал об особенностях гриппа B, пришедшего на смену гриппу А.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России на смену вирусу гриппа A (H1N1) приходит B, что обычно свидетельствует о хвосте эпидемиологического подъема.

Считают, что у него нет пандемического потенциала, он более «мягкий», но все-таки он остается гриппом, это не просто ОРВИ. То есть все неприятные особенности гриппа имеются, но выражены в меньшей степени, чем у гриппа A (H1N1) Владимир Никифоров инфекционист

По его словам, ситуация с гриппом в России улучшается, но постепенно. «Большее зло поменялось на меньшее зло, но зло не ушло», — высказался Никифоров.

Инфекционист также отметил, что вакцина, которая применялась осенью, была рассчитана на смену штаммов. В ней были антигенны и штамма А, и штамма B. «Вакцина как работала, так и работает. Все идет по плану, никаких сюрпризов в данном случае нет», — поделился он.

Профессор напомнил о мерах профилактики, которые являются идентичными и при гриппе, и при ковиде, и при ОРВИ. «Грипп гриппом, был А — стал В, но ведь ковид тоже никто не отменял. Он стал тоже менее агрессивным, но все равно остается неприятным, поэтому никто не отменял и маски в общественных местах, мытье рук и так далее», — заключил Никифоров.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали «Ленте.ру» о том, что за минувшую неделю показатель заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России снизился на 52 процента. При этом в службе уточнили, что общее количество заболевших составило более 580 тысяч человек.

