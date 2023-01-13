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05:00, 13 января 2023Россия

В Роспотребнадзоре оценили уровень заболеваемости гриппом в России

Попова: уровень заболеваемости гриппом в РФ продолжит расти, но будет не очень высоким
Анна Попова

Анна Попова . Фото: Maksim Konstantinov/ Globallookpress.com

Уровень заболеваемости гриппом в России продолжит расти, но будет не очень высоким, такую оценку в эфире телеканала «Россия 24» дала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она уточнила, что снижение, наблюдавшееся в конце 2022 года, оказалось мнимым, поскольку люди переносили болезнь дома и не обращались за медицинской помощью, следовательно, случаи не регистрировались. Аналогичная ситуация наблюдалась в новогодние праздники.

«Буквально в последние дни мы видим ежедневное увеличение количества случаев, не критичное, скорее всего, это обращения за медицинской помощью тех, кто оставался дома, и сейчас есть необходимость помощи врача», — добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора пояснила, что на смену вирусу гриппа A (H1N1) 2009 приходит B, что обычно свидетельствует о хвосте эпидемиологического подъема. Она отметила, что нередки осложнения в виде бронхитов и пневмоний, напомнив, что грипп является респираторным вирусом, и защититься от него можно так же, как и от коронавируса.

Ранее Попова рассказала, что иммунной защиты, которая приобретается после перенесенного COVID-19, может не хватить при заражении новым субвариантом омикрон-штамма коронавируса — «кракеном».

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Марина Совина
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