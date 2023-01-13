Хабиб Нурмагомедов заявил, что хочет воспитать олимпийского чемпиона по вольной борьбе

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов рассказал о цели на жизнь. Его слова приводит Телеканал UDAR во «ВКонтакте».

Нурмагомедов заявил, что хочет в своем зале воспитать олимпийского чемпиона по вольной борьбе. «Но это в будущем. Я понимаю, что это не цель 2024 года и не 2028-го. Я для этого создаю все условия», — отметил он и добавил, что это будет нелегко.

7 января стало известно об уходе Нурмагомедова из индустрии смешанных единоборств (ММА). Уточнялось, что он не будет тренировать и присутствовать с командой на сборах, чтобы проводить больше времени с семьей.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.