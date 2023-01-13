В Совфеде согласились с призывом решать вопрос о «предателях» России по закону

Клишас согласился с призывом решать вопрос о нормах для «предателей» России по закону

В Совфеде согласны с призывом Совета по правам человека при президенте (СПЧ) по вопросу о подготовке правовых норм для «предателей» России. Об этом заявил глава комитета верхней палаты российского парламента по конституционному законодательству Андрей Клишас в Telegram-канале.

«Мы готовы к диалогу с СПЧ по всем вопросам. То, что все нужно решать через закон, — согласен полностью», — написал сенатор.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов сообщил, что обсудит с законодателями вопрос о правовых нормах в отношении «предателей» России. Правозащитник подчеркнул, что до принятия правовых норм все предложения по введению каких-либо ограничений к «предателям» не будут иметь юридической силы и, согласно действующему законодательству, могут рассматриваться как нарушение гражданских прав.

13 января председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил лишать имущества людей, которые уехали из России и оскорбляют ее из-за границы. По его словам, в последнее время российские граждане считают возможным лить грязь на Россию, ее жителей, солдат и офицеров, а также «открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц».

В декабре 2022 года зампред Совбеза Дмитрий Медведев пояснил, что россияне, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как враги общества и государства. По его мнению, таких граждан следует отрезать от возможностей возвращения в Россию, а также от всех источников дохода в государстве.