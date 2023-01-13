Стало известно об отсутствии улучшений в состоянии Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомарова остается без улучшений

Состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова остается без изменений. Об этом стало известно ТАСС.

По информации агентства, улучшений у 45-летнего спортсмена не наблюдается. Информацию подтвердил источник, знакомый с ситуацией.

Костомаров был госпитализирован 10 января. Он находится в реанимации под медикаментозной седацией. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а также к аппарату для насыщения крови кислородом.

Костомаров стал олимпийским чемпионом в паре с Татьяной Навкой. Также пара выигрывала чемпионат мира, трижды становилась чемпионами Европы и финала серии Гран-при Международного союза конькобежцев. В 2006 году дуэт завершил карьеру. После ухода из спорта Костомаров участвовал в телепроекте «Ледниковый период» и ледовых спектаклях.