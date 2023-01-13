Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:13, 13 января 2023Бывший СССР

Кулеба обсудил с Блинкеном предоставление Киеву западных танков

Глава МИД Украины Кулеба обсудил с Блинкеном предоставление Киеву западных танков

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом глава украинского МИД заявил в своем Twitter-аккаунте.

Кулеба отметил, что обсудил с американским коллегой международную поддержку для Киева, включая военную помощь. «Я подчеркнул необходимость получения Украиной танков западного образца. Мы также обсудили дальнейшие санкции в отношении России», — говорится в сообщении. Глава МИД Украины также выразил благодарность Соединенным Штатам за поддержку.

11 января власти Великобритании подтвердили намерение поставить Украине танки. Также передачу роты танков Leopard Киеву анонсировал президент Польши Анджей Дуда.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что американская сторона поддерживает поставки их союзниками танков и других вооружений Украине. По его словам, западные государства, принимая решение о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) какого-либо оружия, учитывают возможности обучения применению этой техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ООН открестилась от участия в разработке украинских резолюций о мире и трибунале
Кулеба обсудил с Блинкеном предоставление Киеву западных танков
Офис Зеленского сообщил о получении тяжелого вооружения от Запада
Экс-кандидата в президенты Белоруссии заподозрили в экстремизме
В РУСАДА прокомментировали оправдание Валиевой
Боня сравнила себя с легендой советского альпинизма
В США оценили последствия скандала с найденными у Байдена секретными бумагами
Минцифры рассказало о разработке законопроекта о штрафах за утечки данных
Артемия Троицкого включили в реестр иноагентов
Минюст признал актера Смольянинова иноагентом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.