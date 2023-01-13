Глава МИД Украины Кулеба обсудил с Блинкеном предоставление Киеву западных танков

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом глава украинского МИД заявил в своем Twitter-аккаунте.

Кулеба отметил, что обсудил с американским коллегой международную поддержку для Киева, включая военную помощь. «Я подчеркнул необходимость получения Украиной танков западного образца. Мы также обсудили дальнейшие санкции в отношении России», — говорится в сообщении. Глава МИД Украины также выразил благодарность Соединенным Штатам за поддержку.

11 января власти Великобритании подтвердили намерение поставить Украине танки. Также передачу роты танков Leopard Киеву анонсировал президент Польши Анджей Дуда.

Ранее пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер сообщил, что американская сторона поддерживает поставки их союзниками танков и других вооружений Украине. По его словам, западные государства, принимая решение о передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) какого-либо оружия, учитывают возможности обучения применению этой техники.