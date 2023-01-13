Посетитель российской поликлиники рассказал о «подпольной» мясной лавке

Посетитель поликлиники в Прокопьевске: мясная лавка работает в здании несколько лет

Лавка мясной продукции в городской поликлинике Прокопьевска есть как во взрослом, так и в детском отделении, причем в последнем магазин выглядит как «подпольная организация», рассказал «Ленте.ру» регулярный посетитель медучреждения. Комментируя сообщения СМИ о появившихся в больнице прилавках мясной продукции, он заявил, что они работают там уже несколько лет.

«В семиэтажке, в этой больнице, есть и детская поликлиника. В фойе поликлиники, рядом со входом есть дверь — на ней ничего не написано, но по запаху можно определить, что там находится. Там как будто по-черному на разложенных столах мясом торгует женщина. Я так удивлялся, думал, какая-то подпольная организация по продаже мяса», — рассказал посетитель больницы.

Он также отметил, что лавка работает ежедневно в течение долго периода времени, причем как во взрослом, так и в детском отделениях.

«В поликлинике эта лавка уже больше двух лет находится, в детском отделении, по-моему, столько же», — добавил житель города.

В детском отделении это смешно выглядит, как будто какая-то подпольная организация, где в покер играют житель Прокопьевска

Ранее в СМИ сообщалось, что в здании поликлинике города Прокопьевска Кемеровской области работают магазин мясной продукции, отделение банка и парикмахерская. Впоследствии Росздравнадзор заявил о том, что он проверит соответствующие сообщения.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Кемеровской области проверит факты, озвученные в СМИ, о работе на территории поликлиники Прокопьевска мясного магазина, парикмахерской и отделения банка», — говорится в сообщении.

Минздрав Кемеровской области заявил, что у торговлю мясом в поликлинике закрыли. «Вчера все закрыли, съехала колбаса оттуда. Это вообще без вариантов даже. Договор не продлен. Ничего там больше нет. Порядок навели идеальный. Сейчас проверка по всем ООО проходит. А парикмахерская на самом деле не там находилась. Чтобы попасть в парикмахерскую, нужно было выйти из здания и через другой вход зайти», — привело комментарий ведомства издание «Подъем».

Ранее стало известно, что россиянке с температурой под 40 пришлось ждать скорую больше суток. К женщине пришел врач, который сообщил, что вызовов много и медики не успевают ко всем больным. Также сообщалось, что в России двукратно возросла нагрузка на неотложку из-за роста случаев ОРВИ.

