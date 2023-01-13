Минобороны раскрыло подробности взятия Соледара

МО РФ заявило, что операция по взятию Соледара осуществлялась разнородной группой войск

Операция по взятию Соледара осуществлялась разнородной группировкой российских войск по единому замыслу и плану, предусматривавшему решение комплекса боевых задач. Такие подробности раскрыло Минобороны в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что боевые задачи включали блокирование Соледара с севера и юга, изоляцию района боевых действий, воспрещение переброски в город противником резервов из соседних районов и пресечение выхода украинских подразделений, а также огневую поддержку наступления штурмовой авиацией и артиллерией.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий счел взятие войсками России Соледара переломным моментом во всей спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что Россия сейчас начнет предпринимать другие военно-тактические действия.

13 января Минобороны России сообщило о полном контроле над Соледаром и возможности взять в котел Артемовск.

В свою очередь бизнесмен и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин еще 11 января объявил, что ее бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара.