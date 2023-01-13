В США сравнили западные и украинские танки

Popular Mechanics: западные танки Challenger 2 и Leopard 2 лучше украинских Т-72

Западные танки лучше российских и украинских, поскольку оснащены системой ночного видения, улучшенной бронированной защитой, системой управления огнем и электроникой, а также более комфортны для экипажа, утверждает американский журнал Popular Mechanics.

Издание пишет, что западные страны могут передать Украине 62-тонные танки Challenger 2 (Великобритания) и Leopard 2 (Германия). В публикации отмечается, что второй танк превосходит первый, в частности, по скорости движения по пересеченной местности, а пушку от него (Rh-120) получил M1A1 Abrams (США). «Leopard 2 считается высоконадежным, и 13 из 30 стран-членов НАТО приняли его на вооружение», — пишет журнал.

Издание утверждает, что украинские Т-72 «обладают всеми недостатками российских танков».

В феврале 2020 года издание Breaking Defense заметило, что возведенные во время холодной войны мосты в Восточной Европе способны выдерживать 45-тонные советские (российские) танки вроде Т-72, но не 60-тонные европейские, что является «естественным препятствием» для победы НАТО над Россией в случае конфликта в регионе.