Пропустивших вооруженную россиянку в детсад охранников осудили на два года

В Красноярске суд приговорил к 2 годам охранников детсада, где девушка устроила стрельбу

Железнодорожный районный суд Красноярска вынес приговор сотрудникам охранного предприятия детского сада, куда в марте 2022 года ворвалась вооруженная девушка и открыла стрельбу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Руководитель охранного предприятия получил два года лишения свободы в колонии общего режима, его подчиненный осужден на 2,5 года. Они признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вследствие чего воспитанники и сотрудники детсада подверглись опасности.

Днем 28 марта 2022 года жительница Красноярска 19-летняя Полина Дворкина застрелила дома из ружья своего отца, а затем отправилась в детсад. Она сумела войти в здание, спрятав оружие под верхней одеждой, минуя охранника. Ее обезвредила воспитатель, заметившая ружье под пальто девушки. Во время задержания прозвучал выстрел, пуля попала в стену. Никто не пострадал.

После происшествия Дворкина была арестована.