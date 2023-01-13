В Оклахоме потребовали отказаться от обучения украинских зенитчиков

В США испугались, что ВСУ во время обучения Patriot могут выпустить ракету по Оклахоме

Сенатор-республиканец из американского штата Оклахома Натан Дам потребовал не пускать украинских военных на территорию штата, где они должны учиться использованию систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом он написал в своем Twitter.

Политик отметил, что подал резолюцию SCR2, чтобы отказать в допуске иностранным солдатам на территорию Оклахомы. Он напомнил, что Пентагон планирует обучать солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) применению американских систем.

«Последнее, что нам нужно, это чтобы они по ошибке выпустили ракету по Оклахоме, убив наших граждан, как они это сделали с невинными поляками, жизни которых были потеряны», — испугался он оплошностей украинских зенитчиков во время тренировок.

Ранее стало известно, что занятия будут проходить на военной базе Форт-Силл в штате Охлакома. 15 ноября 2022 две украинские ракеты упали в Польше, из-за чего погибли два человека.