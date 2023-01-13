Российскую трассу перекрыла пробка из стада оленей

Ямальскую трассу Салехард — Надым перекрыло стадо оленей

Российскую трассу Салехард — Надым перекрыла живая пробка из стада оленей. Фотографии, сделанные местным водителем, публикует издание «Ямал 1».

На снимке запечатлен участок проезжей части, который перегородили животные. Большинство оленей разбрелись по заснеженному полю сбоку от трассы.

Подобные случаи не редкость для этой местности — 10 января водитель иномарки сбил двух оленей на трассе в Приуральском районе.

Ранее сообщалось, что жители Приморья встретили на дороге амурского тигра и сняли его на видео. Заметив подъезжающую машину, зверь убежал в кусты.