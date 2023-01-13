МИД заявил об отказе Киева ассоциировать себя с жителями новых регионов России

Дипломат Полищук заявил, что Киев перестал ассоциировать себя с жителями новых регионов РФ

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что Киев перестал ассоциировать себя с жителями новых регионов России, свидетельством тому является отказ от предложенного Москвой рождественского перемирия. Его слова приводит ТАСС.

По словам дипломата, российская сторона не была удивлена подобному развитию событий, поскольку имеет восьмилетний опыт саботажа работы контактной группы и нормандского формата со стороны Украины.

Полищук заявил, что украинская сторона продолжала обстрелы Донбасса, невзирая на договоренности о прекращении огня на Рождество, Пасху и начало школьного учебного года.

Директор департамента МИД России выразил сожаление, что Запад, как и раньше, закрывает глава на подобные решения Киева.

Ранее Полищук рассказал, что по факту в настоящее время Россия противостоит не Киеву, а военно-промышленному конгломерату Украины и НАТО. При этом назвал Украину орудием в руках западных стран.

