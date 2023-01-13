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14:30, 13 января 2023Спорт

Появились подробности гибели 23-летней российской спортсменки-чемпионки

Виновником ДТП с участием чемпионки России по хай-дайвингу Салямовой мог стать водитель

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Водитель автомобиля Mitsubishi, в котором находилась чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова, мог стать виновником смертельной аварии. Подробности приводятся на странице Комитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения во «ВКонтакте».

В ведомстве заявили, что водитель не учел метеорологические и дорожные условия, а также неправильно выбрал скорость движения, из-за чего на повороте потерял управление. В результате автомобиль вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Volkswagen.

Сообщения о гибели 23-летней российской спортсменки в автокатастрофе появились ранее 13 января. ДТП произошло в Карелии на 163-м километре автодороги «Сортавала».

Салямова стала чемпионкой России в 2021 году. На счету спортсменки также серебряная медаль национального первенства 2015 года в синхронных прыжках в воду с вышки. Она стала первой россиянкой, которой удалось квалифицироваться на чемпионат мира.

Анастасия Борисова
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