Российская спортсменка-чемпионка погибла в 23 года

Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова погибла в 23 года в ДТП в Карелии

Чемпионка России по хай-дайвингу Лейла Салямова скончалась в возрасте 23 лет. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

Спортсменка погибла в автокатастрофе. Дружинин выразил соболезнования семье Салямовой и обещал оказать поддержку со стороны федерации. «Для нас это шоковая новость. Не представляю, какой ужас испытывают ее родители и родственники», — заявил он.

По информации «Матч ТВ», ДТП произошло в Карелии на 163-м километре автодороги Сортавала. В результате столкновения автомобилей Mitsubishi Lancer и Volkswagen Tiguan погибли водитель и пассажир Mitsubishi.

Салямова стала чемпионкой России в 2021 году. На счету спортсменки также серебряная медаль национального первенства в синхронных прыжках в воду с вышки 2015 года. Она стала первой россиянкой, которой удалось квалифицироваться на чемпионат мира, а также получившей «уайлд-кард» на Мировую серию по клифф-дайвингу (прыжкам в воду со скалы — прим. «Ленты.ру») .