Пригожин отказался отвечать на вопрос о расхождениях с Минобороны по Соледару

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин не стал отвечать на вопрос о расхождениях с МО по Соледару

Глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин отказался отвечать на вопрос о расхождениях с Минобороны (МО) в информации по Соледару. Реакцию бизнесмена опубликовала пресс-служба в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило о взятии под котроль населенного пункта Соледар в Донецкой народной республике и участии в боях за город подразделений Воздушно-десантных войск. Сам Пригожин неоднократно заявлял, что в боях за Соледар участвовали исклбчительно бойцы «Вагнера».

Согласно сообщению Пригожина, ответ о причине расхождений публикуемой информации потребуется, но будет дан позже. «Лодка и так качается. С уважением отношусь к вашему вниманию, но, надеюсь, вы поймете, почему я промолчал», — заявил глава частной военной компании.

13 января Минобороны отчиталось о взятии Соледара под полный контроль. В заявлении ведомства сообщалось, что под контроль России населенный пункт перешел вечером 12 января. Оборонное ведомство сообщило, что город был взят благодаря массированной работе российской артиллерии, авиации и ракетных войск, и отдельно подчеркнуло, что контроль над городом позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, который расположен юго-западнее Соледара.